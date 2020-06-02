Совфед запросил пересмотр графика отпусков врачей, работающих во время пандемии

Запланированный график отпусков докторов претерпел изменения после начала пандемии коронавируса. Его пересмотр может привести к тому, что отдых некоторых медиков может совпасть, сообщила член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко.

Российское трудовое законодательство обязывает работодателей предоставлять работникам ежегодный оплачиваемый отпуск. Очередность отпусков выстраивается в соответствии с утвержденным графиком. Однако на фоне введенного режима повышенной готовности, вызванного сложившейся эпидемиологической обстановкой, многие доктора были вынуждены отказаться от заслуженного отдыха. Их право на него должно быть реализовано, считает член комитета Совфеда по социальной политике и заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко, передает "Парламентская газета".

Изменение графика может привести к тому, что отпуск одних сотрудников, которые сражаются с пандемией коронавирусной инфекции, наложится на отпуск других. Необходимо решить существующую проблему, считает сенатор. Поэтому она направила в Минтруд обращение с просьбой разобраться с потенциальной проблемой.

Последнюю информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там описаны первые симптомы заболевания и представлен единый номер горячей линии. Также на сайте публикуются рекомендации докторов и информация, направленная на поддержку населения.