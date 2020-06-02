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9:33   2 Июня 2020
Политика

Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков

Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков

Города США охвачены массовыми беспорядками из-за смерти афроамериканца, задержанного полицией в Миннеаполисе. Событие прокомментировала глава Гонконга Кэрри Лэм.

Лэм отметила, что ситуация, которая складывается в Соединенных Штатах, показала, как Вашингтон отреагировал на беспорядки. По словам главы Гонконга, любая страна ставит на первое место свою нацбезопасность в подобных ситуациях. Белый дом в этом вопросе наглядно показал, что следует двойным стандартам, когда речь заходит о протестах в других государствах.

Таким образом Лэм прокомментировала позицию США, которой те придерживались во время протестных акций на территории Гонконга.

Ключевыми факторами протестов в Соединенных Штатах политолог назвал предстоящие выборы президента, пандемию и экономический кризис, писал "Царьград".

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #беспорядки #гонконг #лэм

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