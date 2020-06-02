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Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

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9:32   2 Июня 2020
Политика

Киев отдал приказ ВСУ соблюдать режим прекращения огня в ДНР

Киев отдал приказ ВСУ соблюдать режим прекращения огня в ДНР

Командование вооруженных формирований Украины отдало указания соединениями и частям в зоне операции объединенных сил о неукоснительном соблюдении режима прекращения огня. Об этом стало известно во вторник. 

По информации УНМ ДНР, власти Украины сделали соответствующее указание, заботясь о репутации киевского руководства на политической арене. Решение приурочено к визиту главы МИД Дмитрия Кулебы и главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Германию, который состоится 2 июня.

Боевики запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" не подчинились указу киевских властей. Главари группировки направили в районы сел Широкино и Гнутово, расположенные у южного участки линии фронта, около двух десятков карателей, чтобы продолжить обстрелы мирных кварталов ДНР.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #всу #днр

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