Крым оптимистично смотрит на преодоление «водной блокады»

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков высказался о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о водной блокаде полуострова, которая была организована Киевом. В интервью Федеральному агентству новостей Цеков заявил, что Крым оптимистично смотрит на «водную блокаду», а также заметил, что полуостров сможет решить вопрос нехватки водоснабжения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует оказывать помощь России по вопросу водоснабжения Крыма. Таким образом он прокомментировал новость о том, что зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась в ООН с требованием осудить политику властей Украины касаемо установления водной блокады Крыма.

Цеков, комментируя заявление Кулебы, заметил, что в Киеве до сих пор верят, что, блокируя Северо-Крымский канал, смогут принудить крымчан «обратиться назад на Украину». Он отметил, что подобные надежды властей страны являются полнейшей глупостью, а меры по блокированию водоснабжения не смогут повлиять на мнение жителей Крыма.

«Это является полнейшей глупостью и, в общем-то, весьма характеризует нынешнюю власть Украины. Вместо того, чтобы получать за воду, которая могла бы поставляться в Крым, деньги и пополнять бюджет Украины, вода просто вытекает в Черное море», – заметил Сергей Цеков.

Сенатор обратил внимание, что Украина сама испытывает серьезные проблемы из-за водной блокады Крыма, которые, в первую очередь, отражаются на экологической ситуации в стране. Перекрыв Северо-Крымский канал, Киев подставил некоторые регионы, которые также начали испытывать недостаток пресной воды.

Цеков заметил, что водная блокада, организованная Украиной, действительно привела к проблемам с водоснабжением Крыма. Однако полуостров способен полностью обеспечить себя пресной водой благодаря специальным водохранилищам, наполнение которых происходит благодаря атмосферным осадкам.

Сенатор также заметил, что в мае 2020 года ситуация усугубилась, а наполнение водохранилищ было незначительным. На данный момент объем воды во всех водохранилищах сейчас составляет 85 миллионов кубометров – это в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. Цеков заметил, что несмотря на подобную ситуацию Крым оптимистично смотрит на преодоление «водной блокады» и справится с этой проблемой.

«Есть уверенность, что летний период мы пройдем. Тем более, что создаются дополнительные резервные возможности: это вода из Вилинского и Ивановского водозаборов. Таким образом мы эти проблемы преодолеем», – объяснил Цеков.

Он также выразил уверенность, что представители ООН, получив письмо Натальи Поклонской, не смогут повлиять на преступные действия властей Украины. Водная блокада Крыма возможно и будет обсуждаться в международном формате, но на ситуацию с перекрытием Северо-Крымского канала это не повлияет.