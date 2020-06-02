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9:26   2 Июня 2020
Армия

Минобороны РФ сообщило о начале испытания вакцины от COVID-19 на первых добровольцах

Минобороны РФ сообщило о начале испытания вакцины от COVID-19 на первых добровольцах

Военные медики РФ проведут испытания вакцины от коронавируса нового типа на группе добровольцев из числа военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Тестирование вакцины будет производиться на группе из 50 человек, в числе которых пять женщин, добровольно согласившихся принять участие в испытаниях, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны. В ведомстве уточнили, что все кандидаты были предварительно обследованы врачами на наличие у них каких-либо заболеваний.

Испытания препарата будут проведены специалистами 48-го ЦНИИ Министерства обороны России, которые ранее уже успешно протестировали вакцины от лихорадки Эбола, гриппа, а также ближневосточного респираторного синдрома. Известно, что клинические исследования планируют завершить к концу июля.

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Автор: Яна Либерман
#минобороны #вакцина #коронавирус #COVID-19

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