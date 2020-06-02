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9:15   2 Июня 2020
Политика

Ливиец направил официальную жалобу в ООН на главу МВД ПНС за вырванный ложкой глаз

Ливиец направил официальную жалобу в ООН на главу МВД ПНС за вырванный ложкой глаз

Житель Ливии, которому "министр внутренних дел" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага вытащил глаз ложкой, отправил официальную жалобу в ООН.

Рагаба аль-Меграхи задержан летом 2019 года и помещен в триполитанскую тюрьму "Митига". В соцсети Twitter он рассказал, как жестоко с ним обращались все время его нахождения в тюрьме, а Фатхи Башага своими руками вырвал глаз с помощью ложки.

Он опубликовал текст заявления ООН в Twitter, в котором с подробностями рассказал о произошедшем. По его словам, в ходе очередного визита министра "МВД" его отвели к начальнику тюрьмы, где Фатхи Башага подошел к нему с ложкой в руках. После чего, по словам ливийца, он потерял сознание, и когда очнулся, он был без глаза. Его сокамерники рассказали ему, что глава "МВД" вырвал глаз ложкой. Никто из медперсонала не помог ему и не был направлен для помощи.

Как пишет ФАН, глава МВД ПНС Ливии был не раз замечен в проявлении "праведного гнева", о котором заявляли различные группировки террористов.

Один из охранников изолятора для заключенных рассказал, как Башага "провел переговоры" с одним из заключенных, по итогам которого то вышел с многочисленными переломами и травмами, а позже скончался.

Подробнее узнать о преступлениях Фатхи Башаги можно в расследовании Федерального агентства новостей (ФАН) по ссылке.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #пнс #митига

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