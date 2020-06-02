Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19

Безопасность и эффективность вакцины проверят на 50 добровольцах-военных, среди которых пять женщин. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Все участники испытаний прошли обследования и тестирование, в течение последнего месяца никто из них не болел никакими заболеваниями, отметили в министерстве. Об этом пишет ТАСС.

Военные были отобраны из разных подразделений по всей России. Первая группа уже 3 июня пройдет более детальное обследование и подготовку к проведению эксперимента, отметили в министерстве.

Всего в России за время пандемии выявлено около 414 тыс случаев коронавирусной инфекции.