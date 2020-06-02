Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед запросил пересмотр графика отпусков врачей, работающих во время пандемии

Совфед запросил пересмотр графика отпусков врачей, работающих во время пандемии

 Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19

Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19
Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

 Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков

Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
Совфед запросил пересмотр графика отпусков врачей, работающих во время пандемии

Совфед запросил пересмотр графика отпусков врачей, работающих во время пандемии

 Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19

Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19
Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

 Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков

Глава Гонконга уличила США в двойных стандартах из-за беспорядков
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
8:57   2 Июня 2020
Общество

Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19

Добровольцев среди военнослужащих отобрали для испытания вакцины от COVID-19

Безопасность и эффективность вакцины проверят на 50 добровольцах-военных, среди которых пять женщин. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Все участники испытаний прошли обследования и тестирование, в течение последнего месяца никто из них не болел никакими заболеваниями, отметили в министерстве. Об этом пишет ТАСС.

Военные были отобраны из разных подразделений по всей России. Первая группа уже 3 июня пройдет более детальное обследование и подготовку к проведению эксперимента, отметили в министерстве.

Всего в России за время пандемии выявлено около 414 тыс случаев коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#минобороны рф #вакцина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...