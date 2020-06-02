Боевики террористических организаций после освобождения из тюрем вступают в ряды ПНС

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отправляют в заключение мирных местных жителей и принимают к себе заключенных. Об этом заявил официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари.

После прихода ПНС на ранее занятые ЛНА территории, члены группировок в первую очередь освобождают из тюрем террористов и экстремистов, которые затем вступают в их ряды.

В частности, это случилось после того, как отряды ПНС захватили города Сурман и Сабрата. Известно, что отряды ПНС выпустили на свободу из местной тюрьмы более 600 заключенных, среди которых также были сторонники запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Позже они присоеденились к ПНС.

Вместе с этим, оккупация данных населенных пунктов сопровождалась массовыми арестами мирных жителей. ФАН пишет, что Мисмари во время онлайн-конференции с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем подтвердил информацию о находящихся в плену боевиков ПНС тысячах невиновных ливийцев.

Сейчас в подконтрольной ПНС тюрьме “Митига” также удерживаются российские граждане — социологи ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они были похищены в Триполи в мае 2019 года и незаконно удерживаются в заключении без каких-либо оснований.