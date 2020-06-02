Правительство РФ подготовило план по восстановлению экономики на докризисный уровень

Правительство РФ разработало Общенациональный план действий, который позволит вернуть экономику России на докризисный уровень. Документ включает в себя девять разделов.

РБК опубликовал основные положения документа. Кроме уже объявленных мер поддержки, есть и нововведения. Например, планируется ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда в случаях, когда сотрудник привлекается на работу сроком до трех месяцев. Власти считают необходимым бороться с теневой оплатой труда.

Правительство РФ предлагает обеспечить возможность перехода работников на удаленный режим с июля 2020 года. Предполагается и комбинированная занятость без заключения допсоглашений к трудовому договору.

Малый бизнес будет поддержан с помощью отказа от индексации страховых взносов на 2021 год. Также власти планируют стимулировать спрос через госзакупки и госгарантии. Например, авиационная отрасль получит госгарантии по кредитам на закупку судов в объеме более 139 млрд рублей.

Разработать Общенациональный план действий поручил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин будет докладывать ему о документе 2 июня. Предполагается, что план поможет выровнять ситуацию, которая возникла из-за пандемии коронавируса.