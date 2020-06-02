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8:37   2 Июня 2020
Экономика

Правительство РФ подготовило план по восстановлению экономики на докризисный уровень

Правительство РФ подготовило план по восстановлению экономики на докризисный уровень

Правительство РФ разработало Общенациональный план действий, который позволит вернуть экономику России на докризисный уровень. Документ включает в себя девять разделов.

РБК опубликовал основные положения документа. Кроме уже объявленных мер поддержки, есть и нововведения. Например, планируется ввести минимальную ставку почасовой оплаты труда в случаях, когда сотрудник привлекается на работу сроком до трех месяцев. Власти считают необходимым бороться с теневой оплатой труда. 

Правительство РФ предлагает обеспечить возможность перехода работников на удаленный режим с июля 2020 года. Предполагается и комбинированная занятость без заключения допсоглашений к трудовому договору. 

Малый бизнес будет поддержан с помощью отказа от индексации страховых взносов на 2021 год. Также власти планируют стимулировать спрос через госзакупки и госгарантии. Например, авиационная отрасль получит госгарантии по кредитам на закупку судов в объеме более 139 млрд рублей. 

Разработать Общенациональный план действий поручил президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр Михаил Мишустин будет докладывать ему о документе 2 июня. Предполагается, что план поможет выровнять ситуацию, которая возникла из-за пандемии коронавируса. 

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Автор: Ирина Большунова
#владимир путин #кризис

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