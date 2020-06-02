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Похищения людей стали для ПНС Ливии преступным бизнесом

Похищения людей стали для ПНС Ливии преступным бизнесом

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7:42   2 Июня 2020
Общество

Похищения людей стали для ПНС Ливии преступным бизнесом

Похищения людей стали для ПНС Ливии преступным бизнесом

Три тысячи ливийцев и иностранцев содержатся в незаконной тюрьме так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари.

Генерал-майор ЛНА во время конференции с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем сообщил, что ливийская армия выяснила, сколько людей содержится в “Митиге”. ФАН со ссылкой на Мисмари пишет, что сейчас в тюрьме сидят три тысячи ливийцев и около сотни иностранцев.

Преступный режим ПНС занимается похищением людей как бизнесом, отметил Малькевич по итогам беседы в своем Telegram-канале. По его словам, произошедшее с сотрудниками ФЗНЦ Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном стало единственным случаем, преданным огласке.

Шугалей и Суэфан, которые проводили в Ливии социологические исследования, были захвачены неизвестными в мае 2019 года. Позже они были переданы боевикам группировки RADA, находящейся в составе “МВД” ПНС. Россияне находятся в ужасных условиях, к ним применялись пытки.

Ранее глава Высшего Государственного совета так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Халед аль-Мишри заявил, что Шугалей и Суэйфан оказались в Ливии нелегально. Однако позже были опубликованы снимки виз россиян, которые свидетельствуют о его лжи.

Малькевич позже представил аудиозапись и стенограмму переговоров с аль-Мишри, пишет ФАН. “Чиновник” заявлял, что поможет россиянам, если будет организована встреча главаря ПНС Файеза Сарраджа с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом он хотел склонить российские власти на сторону ПНС.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #митига #пнс ливии

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