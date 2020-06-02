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 Рогозин поздравил жителей Байконура с 65-летием города

Рогозин поздравил жителей Байконура с 65-летием города
Временные ограничения на импорт топлива вступили в силу в России

Временные ограничения на импорт топлива вступили в силу в России

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7:29   2 Июня 2020
Общество

Рогозин поздравил жителей Байконура с 65-летием города

Рогозин поздравил жителей Байконура с 65-летием города

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитий Рогозин поздравил жителей Байконура с 65-летием города и выразил надежду на скорейшее завершение переговоров о модернизации "Гагаринского старта". Об этом сообщается на сайте "Роскосмоса".

Рогозин отметил, что переговоры по завершению работ уже ведутся. Он рассказал, что развитие города будут продолжаться благодаря модернизации "Гагаринского старта" и реконструкции стартового комплекса "Зенит" под новую ракету-носитель "Союз-5". Об этом пишет ТАСС.

Уже в ближайшие годы откроются эти стартовые комплексы, подчеркнул Рогозин. По его словам, развитие экономической отрасли станет скрепляющим фактором России и Казахстана.

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Автор: Юлия Яковлева
#байконур #рогозин #роскосмос #союз-5

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