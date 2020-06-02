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6:51   2 Июня 2020
Экономика

Временные ограничения на импорт топлива вступили в силу в России

Временные ограничения на импорт топлива вступили в силу в России

Запрет на ввоз импортного бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля начал действовать со 2 июня в России. Решение об этом было принято правительством 25 мая.

Ограничения продляться до 1 октября, но до 15 июня могут быть изменены сроки действия. Под запрет не попадают поставки топлива, которые используются во время следования, при транзитных перевозках, при личном пользовании граждан. Об этом пишет РИА Новости.

Агентство Argus сообщало, что в апреле резко увеличилась отгрузка бензина из Белоруссии в Россию на специальных поездах. За 2109 год из по данному маршруту было ввезено около 200 тонн топлива.

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #бензин #пандемия

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