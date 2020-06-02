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Психолог объяснила, какую роль играет традиционная семья в развитии детей

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6:23   2 Июня 2020
Общество

Психолог объяснила, какую роль играет традиционная семья в развитии детей

Психолог объяснила, какую роль играет традиционная семья в развитии детей

Психолог Наталья Искра объяснила, почему традиционный формат семейных отношений важен для гармоничного развития ребенка. По ее мнению, в традиционной семье оба родителя несут важнейшие функции, но у матери и отца они разные.

Отсутствие таких функций превращается в проблему у родителей-одиночек и в однополых парах, пишет "ПолитЭксперт".

"Мама должна любить, а папа устанавливать границы и выводить в большой мир. Если у нас один родитель, ему нужно совмещать функции обоих — и любить, и ставить границы", — отмечает психолог.

Специалист подчеркнула, что дети, которые растут в однополой семье, зачастую подвергаются травле, особенно в тех случаях, когда "родитель 1" и "родитель 2" — мужского пола. Особенно это проявляется в подростковый период и очень негативно сказывается на социализации ребенка.

Именно признание брака как союза мужчины и женщины, а также детей как главным приоритетом государственной политики России стал одним из важнейших пунктов закона о поправках к Конституции РФ, который вынесут на общероссийское голосование 1 июля. 

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защиты детей отметил, что в нашей стране вопрос воспитания подрастающего поколения является одним из приоритетных. Глава государства также прокомментировал дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, указав, что 1 июля является подходящим днем для проведения голосования. Среди поправок можно отметить обязательную ежегодную индексацию пенсии, ответственность Правительства РФ за защиту прав трудящихся и другие.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
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