Росатом испытывает новый метод лечения коронавируса ультрафиолетом

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции "светящимся газом", рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Впервые в истории ученые применили ультрафиолет для дезинфекции человека изнутри. Практику назвали "светящийся газ". По идее, ученые отделили молекулы и газовые компоненты, которые в дальнейшем попадут в организм пациента через дыхательную систему. При вдыхании частицы не теряют своих свойств и способны излучать ультрафиолет прямо в легких, очищая их от вируса.