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6:07   2 Июня 2020
Общество

Росатом испытывает новый метод лечения коронавируса ультрафиолетом

Росатом испытывает новый метод лечения коронавируса ультрафиолетом

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции "светящимся газом", рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.

Впервые в истории ученые применили ультрафиолет для дезинфекции человека изнутри. Практику назвали "светящийся газ". По идее, ученые отделили молекулы и газовые компоненты, которые в дальнейшем попадут в организм пациента через дыхательную систему. При вдыхании частицы не теряют своих свойств и способны излучать ультрафиолет прямо в легких, очищая их от вируса.

"Надеемся, что кроме коронавируса наш метод позволит лечить туберкулез, онкологию и другие болезни", — сказал Говердовский.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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