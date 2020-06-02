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5:38   2 Июня 2020
Политика

Украина предложила проводить переговоры по Донбассу без России

Украина предложила проводить переговоры по Донбассу без России

Вице-премьер Украины Алексей Резников обратился с предложением к Великобритании и США о проведении переговоров по ситуации Донбассе в "будапештском формате", но без участия России.

Статья, которую Резников опубликовал на сайте Атлантического совета (исследовательский центр, работающий под эгидой НАТО), отмечается, что переговоры по Донбассу следует вести с Британией и США, ведь Москва якобы "нарушила" Будапештский меморандум и совершила "нападение" на Украину. По его мнению, Киев должен отказываться от "минского формата", поскольку это дает возможность освобождать "удерживаемых" в Донбассе и в России украинцев.

Лидеры Украины, России, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум в 1994 году. В нем речь идет о том, что Украина присоединялась к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.

О бессмысленности Будапештского меморандума ранее говорил и бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который считает, что в 2014 году новые киевские власти просили США о поставках оружия и другой помощи, напоминая о подписании Украиной этого соглашения, однако по факту он не дали ни одного патрона.

Первый президент Украины Леонид Кравчук на прошлой неделе заявил, что Вашингтон "обманул" Киев из-за подписания Будапештского меморандума. По его словам, американские власти признали, что механизмов его выполнения для остальных участников нет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #украина #переговоры #будапештский меморандум #резников

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