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5:02   2 Июня 2020
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники пользуются пандемией

Роспотребнадзор рассказал, как мошенники пользуются пандемией

Роспотребнадзор рассказал о новых мошеннических схемах, появившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Злоумышленники используют страхи потребителей, предлагая людям "уникальные" товары для борьбы с коронавирусом на условиях предоплаты. Частым обманом также является предложение оплатить якобы выписанный штраф, сделать особый пропуск или сдать платные анализы.

Ведомство отмечает, что часть мошенников пытаются проникать в квартиры под видом врачей, соцработников или сотрудников компаний, проводящих дезинфекцию. Также пользователям интернета предлагают перейти по мошенническим ссылкам, чтобы оставить свои персональные данные.

Роспотребнадзор рекомендует использовать официальные источники информации. Для граждан работает специальный портал ведомства со справочными материалами. Бесплатные консультации в связи с пандемией можно получить по телефону Роспотребнадзора.

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #мошенники #коронавирус

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