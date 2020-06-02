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4:20   2 Июня 2020
Политика

Трамп пригрозил ввести регулярную армию в охваченные протестами города

Трамп пригрозил ввести регулярную армию в охваченные протестами города

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов ввести армию в охваченные беспорядками города в случае, если их власти откажутся задействовать нацгвардию. Трамп сообщил об этом журналистам в ходе брифинга в Белом доме.

Американский лидер рассказал, что призвал губернаторов задействовать необходимые ресурсы Национальной гвардии, чтобы взять ситуацию с уличными беспорядками под контроль. Трамп пригрозил, в случае отказа принять данные меры для защиты граждан и имущества, развернуть в этих городах вооруженные силы США, чтобы решить проблему.

Президент ранее поручил привлечь дополнительные федеральные силы для пресечения беспорядков, волна которых прокатилась по Соединенным Штатам после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, убитого при задержании полицейскими в Миннеаполисе, Миннесота.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #армия #трамп #протесты

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