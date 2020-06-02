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3:47   2 Июня 2020
Политика

Кадыров призвал ООН привлечь США к ответу за нарушения прав и свобод человека

Кадыров призвал ООН привлечь США к ответу за нарушения прав и свобод человека

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал ООН привлечь власти США к ответу за их бесчинства с преследованиями и убийствами в отношении ни в чем не повинных людей. Кадыров написал об этом в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер заявил, что обращается к международным организациям, в частности ООН, с призывом принять меры в отношении руководства США для пресечения нарушений прав и свобод человека и недопущения практики внесудебных казней. Кадыров призвал привлечь американских властей к ответу за их бесчинства с преследованием и убийствами невиновных.

Волна протестов прокатилась по ряду городов США после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими в городе Миннеаполис, штат Миннесота. Флойд скончался от удушья в реанимации после того, как сотрудник полиции придавил его шею коленом к асфальту.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #кадыров #оон #чечня

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