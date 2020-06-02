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Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

 Террористы нанесли удары по пяти поселениям в сирийской провинции Идлиб

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3:28   2 Июня 2020
Политика

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Москва хотела бы увидеть реакцию стран Евросоюза и Группы семи на массовые беспорядки, которые продолжаются в Соединенных Штатах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств. Захарова подчеркнула, что даже одно событие из целого калейдоскопа произошедших за неделю всегда заслуживает реакции не только со стороны Евросоюза, но и Североатлантического Альянса.

Власти США с этого момента теряют моральное право обвинять другие страны в нарушениях прав человека. Официальный представитель МИД России полагает, что американские власти неслучайно ранее решили выйти из Совета ООН по правам человека.

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Автор: Ирина Большунова
#захарова #ес #сша #мид #протесты #g7

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