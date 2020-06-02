Захарова призвала страны ЕС и G7 отреагировать на протесты в США

Москва хотела бы увидеть реакцию стран Евросоюза и Группы семи на массовые беспорядки, которые продолжаются в Соединенных Штатах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об этом в эфире телеканала "Россия 1".

Дипломат отметила, что российская сторона хотела бы услышать развернутые комментарии относительно беспорядков в США со стороны ЕС, НАТО, G7 и ПАСЕ, учитывая тот шквал обвинений и критики по поводу и без, которые приходится регулярно наблюдать от этих структур в отношении целого ряда государств. Захарова подчеркнула, что даже одно событие из целого калейдоскопа произошедших за неделю всегда заслуживает реакции не только со стороны Евросоюза, но и Североатлантического Альянса.

Власти США с этого момента теряют моральное право обвинять другие страны в нарушениях прав человека. Официальный представитель МИД России полагает, что американские власти неслучайно ранее решили выйти из Совета ООН по правам человека.