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Министр просвещения РФ заявил о вероятном проведении выпускных в обычном формате

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2:49   2 Июня 2020
Общество

Министр просвещения РФ заявил о вероятном проведении выпускных в обычном формате

Министр просвещения РФ заявил о вероятном проведении выпускных в обычном формате

Планируется провести выпускной для школьников в очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля "Большая перемена".

Он выразил надежду, что все восстановится. Министр также отметил, что для проведения выпускных вечеров в привычном для всех формате делается все возможное. Об этом пишет РИА Новости.

В Минпросвещения РФ сообщали, что 27 июня рекомендовано провести выпускные вечера в онлайн режиме. Мероприятие общефедерального масштаба "Выпускной вечер" станет основным в этот день для всех учащихся.

Министерство допустило, что к проведению выпускного в обычном режиме смогут подойти регионы, в которых успеют выйти на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Мероприятия смогут пройти при обязательном соблюдении всех санитарных мер.

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Автор: Кристина Мокроусова
#школа #выпускной #минпросвещения

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