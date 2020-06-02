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2:29   2 Июня 2020
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать подъезд

Роспотребнадзор рассказал, как правильно дезинфицировать подъезд

Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции подъездов в многоквартирных домах и открытых пространствах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты рекомендуют в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с распространением коронавируса проводить профилактические дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и местах общего пользования.

Ведомство рекомендует дезинфицировать скамейки, тротуары, площадки у входов в здания и наружные двери, а также урны, поручни, остановки общественного транспорта, киоски, общественные туалеты и прочие поверхности. В свою очередь в многоквартирных домах следует обеззараживать подъезды, коридоры, тамбуры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

Ведомство советует проводить на открытых пространствах обработку утром и вечером. В домах рекомендуется проводить дезинфекцию ночью.

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Автор: Юлия Яковлева
#роспотребнадзор #дезинфекция #коронавирус

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