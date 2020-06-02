Террористы нанесли удары по пяти поселениям в сирийской провинции Идлиб

Пять населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб были обстреляны террористами запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

По данным Минобороны РФ, шесть обстрелов пришлось на пять населенных пунктов, передает РИА Новости. Со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, нарушений режима прекращения огня не было.

Террористы продолжают регулярные обстрелы сирийских населенных пунктов с мирными жителями. По данным за прошлые сутки, боевики пять раз наносили удар по поселениям.

Всего Россия провела более 2 тыс. гуманитарных акций в Сирии. Медики из РФ оказали помощь десяткам тысяч жителей САР. Кроме того, ранее мирные граждане из трех населенных пунктов получили более 1,1 тыс. продовольственных наборов весом в несколько тонн.