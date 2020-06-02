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1:46   2 Июня 2020
Общество

Минздрав рассказал об отсутствии дефицита СИЗ в российских регионах

Минздрав рассказал об отсутствии дефицита СИЗ в российских регионах

Запасы средств индивидуальной защиты за последние полтора месяца выросли в несколько раз. Об этом заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

Данные мониторинга гласят, что дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в российских городах больше не наблюдается. Виктор Фисенко отметил по некоторым позициям  рост запасов в несколько раз. Он подчеркнул, что РФ столкнулась с нехваткой СИЗ только в начале пути борьбы с коронавирусной инфекцией, однако сейчас все нормализовалось.

"На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет", - отметил Фисенко.

Также известно, что количество запаса одноразовых защитных медицинских халатов в российских регионах выросло с 2,6 до 9,2 миллионов штук, то есть почти в 3,5 раза. Число одноразовых защитных комбинезонов для медицинских сотрудников, борющихся за здоровье граждан, выросло с 340 тысяч до 5 млн штук.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #минздрав

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