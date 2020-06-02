Посол Италии в РФ сообщил об антикризисных мерах поддержки экономики ЕС

Европейский союз является организацией, которая реагирует на кризисы и находит пути для развития даже в кризисных ситуациях. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил чрезвычайный и полномочный посол Италии в РФ Паскауле Терраччано.

Кризис позволил Европе сделать большой шаг в будущее, отметил дипломат. Посол Италии в РФ сообщил, что были созданы инструменты поддержки для восстановления экономики после кризиса. Для этих целей было принято решение о формировании фонда в 650 млрд евро, из которых 250 млрд будут предоставлены в кредит, а остальные безвозмездно выделят наиболее пострадавшим регионам.

Лидеры Евросоюза по причине политической дальновидности нашли в себе силы, чтобы сделать шаг вперед к решению экономических проблем, возникших из-за коронавирусной пандемии, отметил Терраччано.