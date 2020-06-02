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США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране
Террористы нанесли удары по пяти поселениям в сирийской провинции Идлиб

Террористы нанесли удары по пяти поселениям в сирийской провинции Идлиб

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0:43   2 Июня 2020
Экономика

Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

Европейская валюта торгуется на уровне 77,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 1,19% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 77,04 рубля. 

Стоит отметить, что в последний раз курс евро находился на отметке в 77 рублей 6 марта 2020 года.

Весной курс доллара на биржах превысил 80 рублей, курс евро достиг почти 90 рублей. Резкое падение рубля происходило на фоне падения цен на нефть и общей нестабильной ситуации на экономическом рынке на фоне пандемии коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #экономика #евро #доллар

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