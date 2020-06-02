Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

Европейская валюта торгуется на уровне 77,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился на 1,19% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 77,04 рубля.

Стоит отметить, что в последний раз курс евро находился на отметке в 77 рублей 6 марта 2020 года.

Весной курс доллара на биржах превысил 80 рублей, курс евро достиг почти 90 рублей. Резкое падение рубля происходило на фоне падения цен на нефть и общей нестабильной ситуации на экономическом рынке на фоне пандемии коронавируса.