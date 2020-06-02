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0:23   2 Июня 2020
Экономика

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent

Российская нефть сорта Urals достигла рекордной стоимости премий к североморской эталонной марке Brent за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Argus.

Премия на российскую нефть на северо-западе Европы на минувшей неделе относительно марки Brent выросла на 1,55 доллара за баррель и достигла отметки в 2,30 доллара за единицу сырья. Цена включает в себя стоимость продукта, а также страхование поставки с отгрузкой в порт Роттердама.

Нефть Urals в абсолютном выражении подорожала на 3,18 доллара до 36,70 доллара за бочку. Премия на партии российской нефти Urals по 80 тысяч тонн черного золота в Средиземном море относительно Brent за неделю возросла на 1 доллар за баррель до 2,80 доллара за баррель, передает ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#нефть #brent #urals

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