Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent

Российская нефть сорта Urals достигла рекордной стоимости премий к североморской эталонной марке Brent за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Argus.

Премия на российскую нефть на северо-западе Европы на минувшей неделе относительно марки Brent выросла на 1,55 доллара за баррель и достигла отметки в 2,30 доллара за единицу сырья. Цена включает в себя стоимость продукта, а также страхование поставки с отгрузкой в порт Роттердама.

Нефть Urals в абсолютном выражении подорожала на 3,18 доллара до 36,70 доллара за бочку. Премия на партии российской нефти Urals по 80 тысяч тонн черного золота в Средиземном море относительно Brent за неделю возросла на 1 доллар за баррель до 2,80 доллара за баррель, передает ТАСС.