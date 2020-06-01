США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране

Решение ввести дополнительные силы для подавления беспорядков было принято по результатам совещания лидера США Дональда Трампа и руководителей минобороны и минюста. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

Макинани рассказала журналистам, что было проведено два совещания. Она отметила, что не будет раскрывать решений, которые были на них приняты. Представитель лишь добавила, что дополнительные федеральные силы будут размещены в Штатах. Она рассказала что планируется создать "единый центр обороны" для работы с властями муниципалитетов. Об этом пишет РИА Новости.

Волна протестов и беспорядков развернулась в США после гибели задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский в ходе задержания прижал коленом шею Флойда к земле, за это он был обвинен в убийстве по неосторожности.