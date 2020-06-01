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23:56   1 Июня 2020
Общество

Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК

Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК

Судно "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток — 2", стало собственностью Самарского теплоэнергетического имущественного фонда. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Российского международного реестра судов.

Согласно данным на 31 марта, фонд входит в группу "Газпром". Его учредителями являются "Газпром теплоэнерго" и "Газпром межрегионгаз Самара", которые входят в "Газпром межрегионгаз".

Уставной капитал фонда составляет 123 миллиона рублей. Его основным видом деятельности является аренда и управление недвижимостью. В конце марта фонд сменил прописку на петербургскую.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов рассказал РБК, что если собственником судна сделали фонд, то возможные санкции США являются для него неопасными. Источник в "Газпроме" также сообщил, что санкционные риски с работой судна нивелированы.

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Автор: Юлия Яковлева
#газпром #Академик Черский

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