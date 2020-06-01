Племянница Скрипаля назвала "очередным хайпом" сериал BBC про отравление в Солсбери

Новый сериал ВВС про отравление Скрипалей в Солсбери в 2018 году является "очередным хайпом" и не основан на реальных событиях. Об этом заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

В разговоре с телеканалом "360" она заявила, что сериал продолжит обвинять Россию в случившемся, хотя это так и не доказано. Виктория вспомнила известную фразу бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая назвала роль РФ в покушении на Скрипалей highly likely, что переводится как "весьма вероятно". По словам Скрипаль, именно на этом и будет основан сериал.

Виктория также заявила, что журналисты ВВС, когда брали у нее интервью, сказали, что она должна обвинить Россию в отравлении Скрипалей. Женщина же считает, что обвинять кого-то можно лишь при наличии доказательств и заключение суда. Видео с двумя "разведчиками" из России ничего не доказывает, так как это может оказаться продуктом монтажа.

Также Скрипаль предположила, что ВВС таким образом поддерживает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который одним из первых стал обвинять Россию.