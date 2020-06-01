Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране

США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране

 Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК

Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК
Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

 Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране

США выделит дополнительные силы для подавления беспорядков в стране

 Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК

Способное достроить "Северный поток — 2" судно получило нового владельца — РБК
Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

Впервые с марта курс евро на Мосбирже опустился до 77 рублей

 Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent

Стоимость российской нефти Urals достигла рекордных премий к североморскому эталону Brent
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
23:10   1 Июня 2020
Политика

Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

ЛНА готовит операцию по освобождению "Митиги". Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич после онлайн-конференции с официальным представителем Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майором Ахмадом Мисмари.

Малькевич рассказал, что Мисмари в ходе переговоров в формате онлайн объяснил планы ЛНА и подтвердил, что ливийская армия намерена освободить пленных из неофициальной тюрьмы "Митига" в Триполи. В этом печально известном месте держатся в плену российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Малькевич отметил, что Мисмари поручился за обеспечение безопасности узников "Митиги". Об этом пишет ФАН.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами ПНС весной 2019 года. До сих пор они удерживаются в тюрьме "Митига", которая известна своими зверскими пытками над заключенными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #триполи #лна

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...