Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

ЛНА готовит операцию по освобождению "Митиги". Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич после онлайн-конференции с официальным представителем Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майором Ахмадом Мисмари.

Малькевич рассказал, что Мисмари в ходе переговоров в формате онлайн объяснил планы ЛНА и подтвердил, что ливийская армия намерена освободить пленных из неофициальной тюрьмы "Митига" в Триполи. В этом печально известном месте держатся в плену российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Малькевич отметил, что Мисмари поручился за обеспечение безопасности узников "Митиги". Об этом пишет ФАН.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами ПНС весной 2019 года. До сих пор они удерживаются в тюрьме "Митига", которая известна своими зверскими пытками над заключенными.