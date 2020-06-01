Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Ряд американских СМИ, поддерживающих Демократическую партию, на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда поспешили вынести приговор полицейскому, обвиненному в убийстве, хотя не имеют на это право. Об этом заявил эксперт РАНХиГС Владислав Гинько.

Соцсети присоединились к общему вою американских средств массовой информации, отметил Гинько, рассказавший, что его аккаунт в Twitter был заблокирован после того, как он высказал свое мнение относительно гибели Флойда, отличное от версии, принятой большинством в США за истину. Политолог считает, что афроамериканец был отравлен, а само задержание полицейским не являлось причиной его смерти. Однако журналисты в США, основываясь на одной только видеозаписи с места происшествия, уже успели осудить производившего задержание сотрудника полиции, хотя его роль в гибели Флойда еще не доказана.

Гинько напомнил, что выносить приговор имеет право только суд, который должен делать это с учетом всех обстоятельств и обнаруженных улик, а не на основе одного только видео. Эксперт сообщил, что после того, как написал об этом в Twitter, его аккаунт был заблокирован. О чем Гинько сообщил ФАН.