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 Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США
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22:43   1 Июня 2020
Политика

Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Ряд американских СМИ, поддерживающих Демократическую партию, на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда поспешили вынести приговор полицейскому, обвиненному в убийстве, хотя не имеют на это право. Об этом заявил эксперт РАНХиГС Владислав Гинько.

Соцсети присоединились к общему вою американских средств массовой информации, отметил Гинько, рассказавший, что его аккаунт в Twitter был заблокирован после того, как он высказал свое мнение относительно гибели Флойда, отличное от версии, принятой большинством в США за истину. Политолог считает, что афроамериканец был отравлен, а само задержание полицейским не являлось причиной его смерти. Однако журналисты в США, основываясь на одной только видеозаписи с места происшествия, уже успели осудить производившего задержание сотрудника полиции, хотя его роль в гибели Флойда еще не доказана.

Гинько напомнил, что выносить приговор имеет право только суд, который должен делать это с учетом всех обстоятельств и обнаруженных улик, а не на основе одного только видео. Эксперт сообщил, что после того, как написал об этом в Twitter, его аккаунт был заблокирован. О чем Гинько сообщил ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#сша #полиция #twitter #гинько #цензура

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