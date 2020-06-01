Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Леонков: Россия получит Северный флот с возросшей втрое мощью

Леонков: Россия получит Северный флот с возросшей втрое мощью

 ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

 Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
Леонков: Россия получит Северный флот с возросшей втрое мощью

Леонков: Россия получит Северный флот с возросшей втрое мощью

 ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

Мисмари подтвердил Малькевичу подготовку ЛНА к освобождению россиян из тюрьмы "Митига"

 Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США

Эксперт РАНХиГС подвергся цензуре в Twitter за мнение о гибели Флойда в США
Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

 Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года
22:56   1 Июня 2020
Весь мир

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, которое он высказал в беседе с изданием Baltnews, Россия способна оставить в аутсайдеров американских и австралийских производителей СПГ, а также транснациональные компании.

При этом эксперт отметил, что ситуация со снижением спроса на СПГ и падением цен на него неприятна для всех, но шансы устоять у российских компаний «Газпром» и «Новатэк» гораздо более высокие, чем у их зарубежных конкурентов.

«Почему? Значительно более затратные проекты, чем в России, чем наши трубопроводные поставки, чем наш СПГ для европейского рынка, – это прежде всего Австралия, хотя с нее и так мало приходится. Это проекты США, тем более, что там в последние годы вводилось довольно много проектов, но при нынешних ценах они почти все убыточные, — заявил аналитик. — Так что, действительно, помимо нас, есть кому с рынка уйти».

Юшков уверен в победе России на поле СПГ-войны

Также он напомнил, что и норвежские производители газа фиксируют сейчас крупные убытки. При этом Норвегия сейчас встала перед выбором, если она хочет сохранить свои объемы производства природного газа, ей придется разрабатывать северные месторождения, например, в Баренцевом море, но это не просто гигантские инвестиции, это еще и повышение себестоимости добычи. Однако, если Норвегия не решится на этот шаг, ей придется сойти с дистанции и сократить поставки газа европейским потребителям.

«При нынешних ценах Норвегии этот выбор сделать очень сложно. То есть инвестировать большие деньги в расчете на возврат высоких цен – это большой риск. Поэтому даже классические поставщики трубопроводного газа, та же Норвегия, сталкиваются с проблемами», — добавил Юшков.

Именно поэтому, заключил эксперт, позиции России в данном вопросе сейчас выглядят очень хорошо, несмотря на то, что она, конечно, тоже генерирует убытки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #весь мир #норвегия #спг #сжиженный газ #природный газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...