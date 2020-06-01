Число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 в Москве достигло 2 624

За последние сутки в Москве скончался еще 71 человек с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

К вечеру 1 июня стало известно о том, что в Москве умер 71 пациент с коронавирусной инфекцией. Количество выявленных случаев c COVID-19 достигло 183 088 человек. На поправку пошли 82 239 пациентов.

В соответствии с последними данными, в общей сложности с начала пандемии в столице зарегистрировано 2 624 летальных исхода с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Коронавирусная инфекция постепенно настигла европейские страны. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.