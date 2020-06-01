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22:21   1 Июня 2020
Политика

Трамп оправдывает строительство стены на границе с Мексикой спасением США от коронавируса

Трамп оправдывает строительство стены на границе с Мексикой спасением США от коронавируса

Президент США Дональд Трамп активизировал строительство стены на границе с Мексикой на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Американский лидер оправдывает это тем, что хочет спасти американцев от инфекции.

По словам Трампа, Мексика переживает тяжелые времена из-за коронавируса, особенно высокая опасность в приграничных районах, пишет NEWS.ru. Американский лидер считает, что именно "новенькая стена" спасет американцев от заражения. 

Трампу необходимо завершить строительство укреплений до президентских выборов, которые состоятся в ноябре этого года. Это было одним из его предвыборных обещаний. Осуществление задумки осложнилось тем, что взбунтовались частные землевладельцы Мексики, по территориям которых должна пройти стена. 

Как сообщает The Washington Post, строительство стены по большей части представляет собой замену уже существующего забора. Трамп называет это "новой стеной". Только три мили были застроены забором на месте, где совсем ничего не было, с оставшейся территорией возникли проблемы из-за того, что она принадлежит частным лицам. 

Некоторые фермеры добровольно продадут свои владения, остальные же собираются судиться. Многие надеются, что вскоре президентом США станет не Трамп, и ситуация изменится. 

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Автор: Яна Либерман
#дональд трамп #сша #мексика #стена #коронавирус

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