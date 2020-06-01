Леонков: Россия получит Северный флот с возросшей втрое мощью

Мощь Северного флота увеличится в три раза после того, как Министерство обороны РФ оснастит его новейшими видами вооружений, в том числе гиперзвуковым оружием.

Об этом в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» сообщил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление командующего Северным флотом РФ Александра Моисеева о том, что до конца 2020 года Минобороны намерено перевооружить и усилить флот.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — рассказал Моисеев.

Также сообщалось, что Северный флот в ближайшие полгода получит шесть надводных кораблей, катеров и подлодок.

Кроме того, весной 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в Заполярье для нужд Северного флота уже строятся пункты постоянной дислокации армейских соединений и частей, а также другая инфраструктура.

По словам Алексея Леонкова, после распада СССР и раздела флота с Украиной России достались довольно разношерстные военно-морские силы, которые теперь Министерству обороны приходится постоянно унифицировать.

«В первую очередь, по классам кораблей, эксплуатация которых, напомню, рассчитана на 30–40 лет, — отметил военный эксперт. — Это означает, что страна получит Северный флот с возросшей втрое мощью, но при этом куда лучше управляемый и универсальный. То есть готовый решить весь спектр поставленных Минобороны задач».

Главной из поставленных задач, по словам Леонкова, является создание неприступной зоны A2/AD, которая позволит держать потенциального противника на дальних подступах к российским границам.

«Именно этот сценарий является самым нежелательным для США. Ибо средств противодействия ему у Пентагона просто нет», — заключил Леонков.

Напомним, несколько лет назад военное руководство США осознало, что ключевую роль в новой концепции российских вооруженных сил, которая на западе известна как «Зона запрета доступа» (A2/AD - Anti-Access/Area Denial), играет использование ЗРК (зенитными ракетными комплексами) С-400 с ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами «Бастион». Российская концепция «Зона запрета доступа» заключается именно в том, что войска НАТО, в случае их нахождения или перемещения в радиусе действия систем данной зоны, рискуют получить неприемлемый ущерб.