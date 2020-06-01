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21:56   1 Июня 2020
Общество

ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

ЦИК рассмотрит вопрос возобновления подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник рассмотрит вопрос о возобновлении подготовки к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Согласно проекту повестки заседания, первым пунктом для обсуждения является вопрос о возобновлении действий по подготовке и проведению голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

После этого члены комиссии рассмотрят вопрос о внесении изменений в Порядок голосования по вопросу изменений в Конституцию РФ.

Поправки в Конституцию РФ, по которым пройдет голосование, разработаны с целью улучшить жизнь россиян. В их числе — обеспечение государством доступности качественного медобслуживания, обязательная индексация пенсий, ответственность за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и прочие.

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Автор: Юлия Яковлева
#голосование #цик #конституция рф

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