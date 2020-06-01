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21:04   1 Июня 2020
Происшествия

Жительница Нью-Йорка рассказала о подавлении протестов полицейскими при помощи вертолетов

Жительница Нью-Йорка рассказала о подавлении протестов полицейскими при помощи вертолетов

Жителям Нью-Йорка страшно не только из-за беспорядков демонстрантов, но и методов полицейских, которые они используют при борьбе с протестантами.

Жительница Нью-Йорка по имени Шерин рассказала изданию Nation News о жестоких правоохранителях, которые запугивают жителей на улице. Она сообщила, что сейчас в городе очень напряженно, над головой летают полицейские вертолеты, на земле дежурят пешие правоохранители.

Протесты могли бы пройти без печальных последствий, но действия местной полиции, сотрудники которой превышают полномочия, внесли свой вклад в беспорядки. 

Американцам нужно правосудие, их не устраивает наказание, которое хотят избрать полицейскому, убившему афроамериканца Джорджа Флойда. По словам Шерин, его наказание сравнимо с ответственностью за воровство. Также жители Америки хотят добиться изменения всей структуры правоохранительных органов США. Они не хотят, чтобы полицейские избивали их, как это происходит сейчас.

Погромы Миннеаполиса и городов других штатов начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Полицейский повалил Флойда на дорогу и придавил коленом его шею. Задержанный не мог дышать, он умолял убрать ногу. Флойд скончался позднее в реанимации.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #нью-йорк #полицейские #беспорядки

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