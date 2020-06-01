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Минтруд заявил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 15 млн детей

Минтруд заявил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 15 млн детей

 Собянин обратился к москвичам с речью о голосовании по поправкам к Конституции

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20:58   1 Июня 2020
Общество

Минтруд заявил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 15 млн детей

Минтруд заявил, что выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 15 млн детей

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет за шесть часов с момент начала перечислений получили родители 15 млн детей, заявили официальные представители пресс-службы Минтруда.

Минкомсвязи и Федеральная налоговая службы сумели обеспечить оперативную обработку заявлений и выплат по ним, подчеркивают в ведомстве. Как уточняется, в настоящее время выплаты продолжаются.

"Единовременная выплата очень востребована семьями", — заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Отметим, голосование по поправкам к Конституции состоится в период с 25 июня по 1 июля. Среди поправок различные меры, направленные на улучшение качества жизни россиян, такие как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и другие.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #выплаты #минтруд

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