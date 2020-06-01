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20:47   1 Июня 2020
Общество

Собянин обратился к москвичам с речью о голосовании по поправкам к Конституции

Собянин обратился к москвичам с речью о голосовании по поправкам к Конституции

Московский градоначальник Сергей Собянин отметил важность предстоящего голосования по поправкам к Конституции РФ, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

Пандемия выявила недочеты в организации медицины, региональном управлении и некоторых других сферах, сказал Собянин. Именно поэтому, по мнению московского мэра, необходимо ответственно подойти к голосованию по поправкам к Конституции, цель которых — улучшить качество жизни россиян. По мнению Собянина, такой непростой для России период — самое время принимать важные для всего народа решения, текст его обращения опубликован на официальном сайте столичного градоначальника. 

Источник видео: Федеральное агентство новостей.

Внести поправки в Основной закон глава государства Владимир Путин предложил 15 января. Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Среди прочего, в подготовленных правительством поправках предусмотрены защита прав трудящихся, ежегодная индексация пенсий и другие меры, призванные сделать жизнь россиян более комфортной.

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Автор: Яна Либерман
#собянин #голосование #конституция

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