Выдающийся русский театральный режиссёр, актёр и педагог Всеволод Мейерхольд придумал аббревиатуру российского института театрального искусства, рассказал ректор ГИТИСа, известный критик Григорий Заславский.

Российский институт театрального искусства всегда славился своими знаменитыми выпускниками, которые внесли огромный вклад в культуру России. Традиционное образование играет важную роль в нашей жизни. Сейчас оно часто обращается к современным технологиям, однако никакие дистанционные форматы заменить стандартное обучение не смогут, заявил Заславский.

Высшая школа актерам очень нужна. Бывают исключения из правил, но даже самые выдающиеся деятели признают, что учиться профессии актера или режиссера необходимо, передает мнение критика издание "Литературная газета".

Показательным примером служит история Всеволода Мейерхольда. Режиссуре он нигде не учился, однако понял, что учить этой профессии людей нужно и пришел в ГИТИС, из которого когда-то выпустился как актер. Российский институт тогда еще носил другое название, а автором современной аббревиатуры, которой скоро исполнится 100 лет, стал именно Мейерхольд, вспомнил Заславский.