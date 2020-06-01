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20:30   1 Июня 2020
Политика

Джабаров шантаж ПНС Ливии неуместен в рамках дипломатических переговоров

Джабаров шантаж ПНС Ливии неуместен в рамках дипломатических переговоров

Нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии шантажирует Россию судьбами похищенных сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Халед аль-Мишри, глава Высшего Государственного совета ПНС, заявил, что готов помочь в освобождении российских пленных, но только с одним условием, Москва обязана поддержать власть ПНС на территории Ливии.

Главой ФЗНЦ Александром Малькевичем обнародовано аудио и стенограмма в котором, представитель нелегитимного ПНС требует взамен его якобы помощи российским гражданам, устроить встречу между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ПНС Файезом Сарраджем. Подобными "договоренностями" Халед аль-Мишри хотел склонить Российскую Федерацию на сторону нелегитимного ПНС.

Член Совфеда, Владимир Джабаров в беседе с корреспондентами издания "Слово и Дело" заявил, что данные переговоры неуместны в рамках дипломатических переговоров, так как они являются шантажом. Присутствует мнение, что похищение россиян было проработано ПНС заранее, чтобы в дальнейшем шантажировать российские власти.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ливия #пнс #саррадж

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