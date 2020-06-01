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20:15   1 Июня 2020
Общество

ФАН подготовил для россиян серию скетчей о поправках к Конституции РФ

ФАН подготовил для россиян серию скетчей о поправках к Конституции РФ

Федеральное агентство новостей в формате скетчей напомнило россиянам о главных поправках к основному закону России.

Голосование по поправкам к Конституции РФ, возможно, станет главным политическим событием в этом году. В связи с этим Федеральное агентство новостей решило напомнить гражданам о главных моментах, которые будут закреплены в основном документе России. 

Так, поправки к Конституции РФ закрепляют понятие брака, который теперь на государственном уровне будет являться союзом мужчины и женщины, защищают семейные ценности, создают дополнительные возможности для социального роста и защиты населения. 

Источник видео: Федеральное агентство новостей 

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля, передает Федеральное агентство новостей. При этом последний день, когда россияне смогут отдать свой голос, будет для граждан страны выходным.   

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #поправки #фан

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