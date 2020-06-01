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20:36   1 Июня 2020
Политика

Чем раньше, тем лучше. Эксперты и политики поддержали новую дату голосования по поправкам

Чем раньше, тем лучше. Эксперты и политики поддержали новую дату голосования по поправкам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение Центризбиркома провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ через месяц — 1 июля.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий», — отметил президент во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

В экспертном сообществе с лидером государства согласны. Политолог и общественный деятель Иван Аркатов считает, что откладывать голосование нельзя.

«Июль — наиболее оптимальный, потому что чем раньше это произойдет, тем лучше, — уверен эксперт. — С другой стороны тут важно подобрать момент для того, чтобы провести кампанию по информированию населения о том, какие поправки планируются и что необходимо делать».

По мнению Аркатова, наряду с 1 июля можно было рассмотреть восьмое число следующего месяца. Однако политолог подчеркивает, что решение принималось с учетом множества факторов.

Эксперты и политики одобрили новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Депутат Государственной думы Виктор Водолацкий также обращает внимание на то, что голосование пройдет ровно через неделю после Парада Победы, который напомнит россиянам, в каком мощном государстве они живут. По словам политика, нынешняя Конституция не соответствует потенциалу страны и мешает ей развиваться.

«Эти поправки необходимы для того, чтобы гражданское общество чувствовало себя защищенно, уверенно и комфортно», — убежден Водолацкий.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, но отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперты и политики одобрили новую дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

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Автор: Алиса Денисова
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