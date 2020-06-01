Юшков уверен, что Польша продолжит покупать газ у РФ после 2022 года

Польша при всем желании не сможет себе позволить полностью отказаться от российского газа, несмотря на нынешние заявления о нежелании продлевать газовый контракт с РФ после того, как он закончится.

Об этом в интервью изданию Sputnik Латвия заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя четырехдневный простой польского участка транзитного газопровода «Ямал – Европа», о котором ранее сообщала немецкая компания-оператор Gascade.

Юшков отметил, что газ из России в Польшу поставлялся без перерыва, а простаивал участок транзитной трубы.

«Из-за завершения в середине мая транзитного контракта польский участок трубы «Ямал – Европа» на территории страны работал на доставку газа самим полякам. Там никаких остановок не было, остановлен был газопровод на транзит через Польшу в Германию. Точка перехода между ними простаивала, а в один из дней работала в реверсе», — объяснил аналитик.

При этом он добавил, что заявление польской стороны о нежелании продлевать соглашение с Россией, совсем не значит, что Варшава намерена отказаться от российского газа.

«Контракт на поставку российского газа в Польшу заканчивается в 2022 году. Варшава заявляет, что по его окончании не будет подписывать новый долгосрочный договор. То есть они говорят об отказе не от российского газа, а от долгосрочного контракта», — заявил Юшков.

В настоящее время Польша покупает у России около 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год, напомнил эксперт, отметив, что предпринимаемые Варшавой шаги по получению газа из альтернативных источников не позволят им полякам совсем отказаться от российского газа. Также аналитик сообщил о планах Польши расширить свой терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце на 2,5 миллиарда кубов в год, а также построить новый газопровод из Норвегии Baltic Pipe мощностью 10 миллиардов кубометров.

«При рассмотрении этих планов сразу появляются вопросы. Смогут ли загрузить Baltic Pipe ввиду грядущего падения добычи в Норвегии? К тому же этот норвежский газ Польше придется перекупать у других стран. Поэтому Польша от российского газа и не отказывается», — заявил Юшков.

По словам аналитика, теоретически поляки могли бы сделать это после 2022 года, однако тогда возник бы целый ряд противоречий. Например, в случае отказа от российского газа Польше пришлось бы сохранить долю угольной энергетики, но Брюссель выступает категорически против этого.

«Кроме того, Варшаве придется расстаться с планами выступать транзитером газа. Польша заявляла, что хочет снабжать американским газом и Украину, и еще пол-Европы. Однако польский СПГ-терминал не такой большой, и даже после расширения полякам придется выбирать — забирать газ себе или поставлять соседям», — добавил эксперт.

То есть Польша после 2022 года продолжит покупать у России газ, но не на основе долгосрочного контракта, а на основе спотового рынка, и, может быть, в меньшем объеме. Но, в любом случае, никто не предложит Варшаве такой низкой цены на газ, как Россия.

«Более того, здесь есть интересный момент. Поляки по статистике покупают часть газа якобы в других странах Европы, но на самом деле это газ из России», — напомнил аналитик.

По его словам, именно так Польша получает газ из Германии – в виде виртуального реверса. На торговых площадках в Германии, куда поступает газ и через «Северный поток» и через «Ямал – Европа», образуются излишки, которые и скупает Польша, оставляя затем этот газ немецким клиентам. Сама же она при этом забирает аналогичные объемы из трубы на своей восточной границе – таким образом Польша экономит на транзите голубого топлива.