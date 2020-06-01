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19:54   1 Июня 2020
Политика

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

Между МИД России Сергеем Лавровым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 1 июня состоялся телефонный разговор, в рамках которого особое внимание уделили проблеме конфликтов на территории Сирии и Ливии.

В беседе между представителями были раскрыты темы, такие как прекращение огня в Идлибской зоне деэскалации, а также подняли тему об активизации террористов в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Лавров и Гуттереш обозначали свои задачи по полноценной активизации гуманитарных конвоев на территорию Сирии для нуждающихся сирийцев. Со стороны России в приоритете стоит решение вопроса о руководителе миссии ООН в Ливии в условиях, которые продолжаются и на сегодняшний момент на территории Ливии.

МИД РФ указал на поддержку работы ООН, которая направлена на координацию стран в устранении COVID-19. Также в обсуждении присутствовали варианты эффективности сотрудничества в данном направлении.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #оон #ливия #мид рф

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