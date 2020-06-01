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19:54   1 Июня 2020
Общество

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Всероссийскую спортивную акцию "Набегу добро" в поддержку детского хосписа "Дом радужного детства" запустил благотворительный центр "Радуга".

Детский хоспис "Дом радужного детства", как и многие другие учреждения в России, пришлось закрыть на время связанного с коронавирусом периода самоизоляции. Желающие помочь больным детям могут пройти, пробежать, проехать или проплыть несколько километров, затем зафиксировать свой результат и "перевести" его в рубли, сообщает Медиагруппа "Патриот".

Согласно условиям акции, каждый километр будет "стоить" 20 рублей. Для участия необходимо прислать скриншот с подтверждением проделанного пути на официальный сайт акции "Набегу добро". Собранные таким образом деньги будут направлены в фонд хосписа. Благотворительная акция продлится все лето.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #дети #благотворительность #хоспис #добро

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