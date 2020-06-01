Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов

Самые богатые россияне потеряли 31,48 миллиарда долларов из-за пандемии коронавируса, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Вспышка коронавирусной инфекции и введенные для борьбы с ней ограничительные меры нанесли значительный урон российской экономике. В условиях кризиса пострадало состояние многих российских миллиардеров.

Наибольшие потери, которые превысили отметку в пять миллиардов долларов, понесли в 2020 году совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, являющийся акционером "Новатэка" и "Сибура", передает агентство РИА Новости.

Состояние некоторых россиян на фоне пандемии COVID-19 увеличилось. Резервы одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина, являющегося самым богатым россиянином в рейтинге BBI, выросли на 317 миллионов долларов и достигли 28,4 миллиарда.