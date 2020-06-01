Депутат Рыжак: иностранные компании и соцсети должны соблюдать законы РФ

Думская комиссия по вмешательству в дела России готовит меры по ужесточению наказания для западных представителей, нарушающих законодательство РФ.

Иностранные соцсети обязаны соблюдать российские законы на территории нашего государства, считает зампредседателя комиссии Николай Рыжак. Американские соцсети ведут информационную войну против РФ, сообщает Федеральное агентство новостей. Администраторы Facebook и Twitter беспричинно удалили аккаунт ФАН, а Google и вовсе заблокировал почтовые ящики журналистов.

"На территории нашей страны они должны соблюдать наши законы", — заявил Рыжак.

Соединенные Штаты, спекулируя на мировых социальных проблемах, ужесточают нападки на Россию. Враждебные действия западных информационных ресурсов должны быть пресечены законодательством РФ, резюмировал Рыжак.