Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

 Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ
МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

 Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов

Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов
Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

 Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам

Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам
Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

 Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ

Благотворительная спортивная акция "Набегу добро" в помощь больным детям стартовала в РФ
МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

 Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов

Потери российских миллиардеров с начала 2020 года составили 30 млрд долларов
Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

Atlantico: холодная война между Западом и Китаем уже началась

 Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам

Американцы опровергли вбросы властей США о причастности РФ к протестам
19:48   1 Июня 2020
Политика

Депутат Рыжак: иностранные компании и соцсети должны соблюдать законы РФ

Депутат Рыжак: иностранные компании и соцсети должны соблюдать законы РФ

Думская комиссия по вмешательству в дела России готовит меры по ужесточению наказания для западных представителей, нарушающих законодательство РФ.

Иностранные соцсети обязаны соблюдать российские законы на территории нашего государства, считает зампредседателя комиссии Николай Рыжак. Американские соцсети ведут информационную войну против РФ, сообщает Федеральное агентство новостей. Администраторы Facebook и Twitter беспричинно удалили аккаунт ФАН, а Google и вовсе заблокировал почтовые ящики журналистов.

"На территории нашей страны они должны соблюдать наши законы", — заявил Рыжак.

Соединенные Штаты, спекулируя на мировых социальных проблемах, ужесточают нападки на Россию. Враждебные действия западных информационных ресурсов должны быть пресечены законодательством РФ, резюмировал Рыжак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #соцсети #законы рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...