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МИД РФ и Генсек ООН в разговоре обсудили решение конфликта в Сирии и Ливии

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19:38   1 Июня 2020
Экономика

Глава ФНС: отказ от раздачи "вертолетных" денег сохранит налоги в РФ на прежнем уровне

Глава ФНС: отказ от раздачи "вертолетных" денег сохранит налоги в РФ на прежнем уровне

Российские власти не будут следовать примеру других стран и откажутся от повышения налогов в условиях кризиса, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью на федеральном канале.

"Вертолетные" деньги, которые предлагали раздавать населению РФ, в итоге все равно придется возвращать государству. Обеспечение экономической стабильности в короткие сроки может привести к возникновению проблем в будущем, рассказал Егоров.

Страны, которые на фоне пандемии коронавируса раздавали деньги гражданам, теперь планируют возместить эти средства за счет повышения налогов. Россия данную меру вводить не будет, передает портал "360" слова главы ФНС.

Многие государства, потратившие значительные денежные средства в начале пандемии коронавируса, сейчас не имеют возможности осуществлять поддержку бизнеса в условиях кризиса, рассказал Егоров.

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Автор: Василий Пименов
#налоги #фнс

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