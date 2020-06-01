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19:59   1 Июня 2020
Россия

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Новая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» существенно превосходит подлодки других стран по своим характеристикам, в том числе по дальности обнаружения противника и по уровню шума. Она серьезно поспособствует повышению обороноспособности нашей страны.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель президента РАНАН (Российской академии ракетных и артиллерийских наук), капитан 1-го ранга в запасе Константин Сивков, комментируя новость об утверждении главкомом ВМФ РФ акта приемки атомной подлодки «Князь Владимир».

Как заявил ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, новый подводный крейсер является лучшим подарком для моряков в День Северного флота, который отмечается 1 июня.

Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» - первый корабль, который был построен по модернизированному проекту «Борей-А» - была передана Объединенной судостроительной корпорацией Военно-морскому флоту. О дате торжественной церемонии приема «Князя Владимира» в состав ВМФ, как отмечается, будет сообщено в ближайшее время.

«Князь Владимир» относится к последней модификации подводных лодок 955-го проекта «Борей» – класс 955А, «Борей-А». От подлодок предшествующего типа отличается тем, что имеет еще более низкий уровень шумов, как первичных, так и вторичных (вторичные – это отражение гидролокации от подводных лодок). Имеет более совершенную систему управления, в том числе и торпедным оружием. Вооружена она такими же ракетами, как и предшествующие подводные лодки 955 проекта – это ракетный комплекс Р-30 «Булава», — заявил Константин Сивков.

По его словам, эта субмарина станет серьезной угрозой для потенциального противника, так как она по своим тактико-техническим характеристикам способна противостоять и американским «Лос-Анджелесам» и новейшим подлодкам США класса «Вирджинаия».

«Что касается подводных лодок других стран мира, то она по своим характеристикам, в том числе по низкому уровню шумности и по дальности обнаружения противника их существенно превосходит…» – добавил военный эксперт в заключение. 

 Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

«Так что это довольно серьезное достижение. Такая подводная лодка представляет из себя серьезную угрозу для любого противника и будет способствовать дальнейшему повышению обороноспособности нашей страны».

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Автор: Александр Люблинский
#россия #флот #вмф #подлодка #подводная лодка #князь владимир

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