 Сивков назвал подлодку «Князь Владимир» угрозой для любого противника

Новая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» существенно превосходит подлодки других стран по своим характеристикам, в том числе по дальности обнаружения противника и по уровню шума. Она серьезно поспособствует повышению обороноспособности нашей страны.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель президента РАНАН (Российской академии ракетных и артиллерийских наук), капитан 1-го ранга в запасе Константин Сивков, комментируя новость об утверждении главкомом ВМФ РФ акта приемки атомной подлодки «Князь Владимир».

Как заявил ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, новый подводный крейсер является лучшим подарком для моряков в День Северного флота, который отмечается 1 июня.

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» - первый корабль, который был построен по модернизированному проекту «Борей-А» - была передана Объединенной судостроительной корпорацией Военно-морскому флоту. О дате торжественной церемонии приема «Князя Владимира» в состав ВМФ, как отмечается, будет сообщено в ближайшее время.

«Князь Владимир» относится к последней модификации подводных лодок 955-го проекта «Борей» – класс 955А, «Борей-А». От подлодок предшествующего типа отличается тем, что имеет еще более низкий уровень шумов, как первичных, так и вторичных (вторичные – это отражение гидролокации от подводных лодок). Имеет более совершенную систему управления, в том числе и торпедным оружием. Вооружена она такими же ракетами, как и предшествующие подводные лодки 955 проекта – это ракетный комплекс Р-30 «Булава», — заявил Константин Сивков.

По его словам, эта субмарина станет серьезной угрозой для потенциального противника, так как она по своим тактико-техническим характеристикам способна противостоять и американским «Лос-Анджелесам» и новейшим подлодкам США класса «Вирджинаия».

«Что касается подводных лодок других стран мира, то она по своим характеристикам, в том числе по низкому уровню шумности и по дальности обнаружения противника их существенно превосходит…» – добавил военный эксперт в заключение.